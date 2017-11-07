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تحرير 1743 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

محمدنصار
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 11:33 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 11:33 ص

شنت إدارة مرور كفر الشيخ حملة مرورية مكبرة بالمدينة اليوم الأحد، تحت إشراف اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 1743 مخالفة مرورية متنوعة مابين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورتة على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، السرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود وإستخدام حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.

 

تم تحرير محاضر بالمضبوطات التي تم ضبطها.

 


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