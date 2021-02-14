محمد محيي يطرح «أنت في دمي» من ألبوم «بتاع زمان»

يطرح المطرب محمد محيي، أغنية جديدة تحمل اسم «أنت في دمي»، من ألبوم «بتاع زمان» وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد، والهندسة الصوتية لأمير محروس، حيث طرح برومو الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وتقول كلمات الأغنية: «انت في دمي حضن بيهونلي همي.. اغلي من الدنيا عندي ماليش بعديك.. سندي اللي ورا ضهري فتعبي.. بنسي روحي وانت جمبي برمي حملي عليك.. ايد بتمسح دمعتي تطبطب عليا.. اللي اشوفه الدنيا دي بعينه مش عينيا.. اللي افول الاه يحسها هو.. اللي حاسس بيا عارفني من جوه.. واللي باقي من عمري مستكترهوش عليك.. بتكملني هاتلي حد بيستحملني.. واللي لما احتاجله يشليني.. ماليش بعديك.. موتني.. بس ولا يوم تقول نستني.. كنت ميت وانت حييتني.. كتر خيرك.. انت في دمي».



وكان محمد محيي قد طرح عددا من أغاني ألبوم «بتاع زمان»، ومنها «سهرانين» كلمات نور حمدي وألحان محمد محيى وتوزيع محمد العشي، و«فوضت أمري» كلمات أشرف أمين وألحان محمد محيى وتوزيع محمد العشى، و«قلت أخونه» كلمات نور الدين حمدى وألحان كريم حمدي وتوزيع فهد، و«قضية» كلمات رضا أمين وألحان مصطفى عوض وتوزيع فهد، و«بعدنا» كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم.



ويتعاون محمد محيي فى ألبوم «بتاع زمان» مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانية، ومن الملحنين محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.