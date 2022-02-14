محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع "ممشى مصر"؛ لتطوير وتوسعة الكورنيش الجديد رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد، والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس فرع الجهاز المركزي للتعمير.

وخلال الجولة الميدانية، أكد اللواء أشرف عطية، على ضرورة تكثيف الجهود ورفع معدلات الأداء من أجل الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، مع ضرورة مراعاة الجودة والدقة فى التنفيذ ورفع تراكمات الحفر والأعمال الإنشائية أولاً بأول واتخاذ إجراءات السلامة المهنية.

وقد أستمع محافظ أسوان، لشرح لمراحل تنفيذ المشروع الموزع على 4 قطاعات رئيسية و16 قطاع فرعي بإنشاء الحوائط الساندة والتكاسي بطول 2.5 كم، بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات وأعمدة الإنارة ، وأيضاً توسعة طريق الكورنيش بطول 9 كم، وبعرض وبعرض يصل لحولي 20 مترا تشمل 3 حارات في كل اتجاه مع ممشى لممارسة رياضة ركوب الدراجات مع عمل استراحات لها، وهو الذي سيتوازي مع إنشاء حديقة مفتوحة وممشى سياحى شرقي بطول 1 كم ومتوسط عرض 90 مترا يضم مراسي لانطلاق الرحلات النيلية.

وأعطى المحافظ، توجيهاته بأن يتناسق الممشى السياحي الشرقي مع ممشى مدينة أسوان الجديدة والكوبري الملجم لخلق بانوراما جمالية ومتنفس ترفيهي في مدخل المدينة الشمالي، مؤكدا على أهمية أن يراعي الشكل الموحد والمتناسق لقطاعات المشروع بالكورنيش الجديد.