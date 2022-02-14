سنغافورة: 9420 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في 24 ساعة

سجلت سنغافورة اليوم الأحد في المجمل 9420 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، من بينها 9195 إصابة محلية، منخفضة من 10325 إصابة محلية يوم أمس السبت.

ووفقا لصحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، قالت وزارة الصحة في سنغافورة في إحصاءاتها المسائية لعدد الحالات إنه توفي 4 أشخاص بكوفيد-19 أيضا اليوم الأحد.

وتم علاج 1272 شخصا آخر في المستشفيات من المرض الذي يسببه فيروس كورونا، مرتفعا من 1206 حالات يوم أمس السبت.

وهذا هو اليوم التاسع على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد المرضى المعالجين بالمستشفيات حاجز الألف.

يأتي ذلك رغم أن سنغافورة سلجت أحد أعلى معدلات التطعيم والجرعات المعززة في العالم،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كان وزير الدفاع السنغافوري نج إنج هن /63عاما/ قد اصيب بفيروس كورونا،رغم تلقيه اللقاح والجرعة المعززة غير أنه قال : "لقد حوّل اللقاح والجرعة المعززة مرضا يحتمل أن يهدد الحياة إلى مرض خفيف- مجرد التهاب حلق سيئ".

وحتى أواخر العام الماضي، اتبعت سنغافورة استراتيجية صفر كورونا التي تهدف إلى التخلص من الفيروس تماما. وكان تحولها للتعايش مع الفيروس صعبا. ومن بين الخطوات الرئيسية التي اتخذتها جاء التعافي في المنزل. وكان المصابون يضطرون سابقا إلى العزل في منشآت مخصصة لذلك، ومن ثم كان التحول مزعجا بالنسبة للبعض.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، كان نحو 7ر99% من الإصابات المحلية في الأسابيع الأربعة الماضية حالات خفيفة أو بدون أعراض.