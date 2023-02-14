واصل عدد من الدول، اليوم الثلاثاء، تقديم المساعدات لسوريا، عقب الزلازل المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، الأسبوع الماضي، مخلفا أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 87 ألف مصاب ودمر آلاف المباني في البلدين، وفقا لحصيلة غير نهائية.

ووصلت أول طائرة إغاثة سعودية إلى مطار حلب السوري، اليوم الثلاثاء، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و322 كيلوجراماً.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

كما واصلت الإمارات تقديم المساعدات لسوريا، حيث وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة إمارتية تحمل على متنها 26 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونقلت الوكالة عن مدير مطار اللاذقية المهندس زياد الطويل قوله إن الطائرة الإماراتية الإغاثية هي الثامنة التي تصل من الإمارات إلى مطار اللاذقية، منذ أن ضرب الزلزال سوريا، وتحمل على متنها 26 طناً من الخيم والمساعدات الغذائية، بهدف إعانة الأهالي المتضررة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

بدورها أرسلت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف طائرتي مساعدات إغاثية إلى سوريا، اليوم بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا).

وذكرت الوكالة السورية أن طائرة مساعدات مقدمة من منظمة الصحة العالمية وصلت إلى مطار دمشق الدولي، تحمل 37 طناً من المواد الطبية الإسعافية ومواد لمعالجة النزلات الرئوية وخيماً للمتضررين من الزلزال.

وكان عدد من الدول قدموا مساعدات لسوريا الأسبوع الماضي.

ووصلت طائرتان عراقيتان، الثلاثاء الماضي، إلى مطار دمشق الدولي تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية أسامة مهدي غانم، للوكالة، إن الطائرتين العراقيتين تحمل كل منهما نحو 70 طناً من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية.

كما وصلت طائرة مساعدات جزائرية صباح الثلاثاء الماضي، إلى مطار حلب الدولي محملة بـ 17 طناً من المساعدات الإنسانية.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أجرى اتصالاً هاتفيا مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، الأسبوع الماضي، لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال المروع.

ونقل شكري إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع سوريا في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

من جهتها، أعلنت الحكومة القطرية، الأسبوع الماضي، تخصصيها 10 آلاف منزل متنقل سيتم إرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

كما وصلت طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، الأسبوع الماضي، تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين جراء الزلزال.

وأعرب السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني عن تعازيه للشعب السوري بضحايا الزلزال، موضحاً أن طائرة المساعدات الإيرانية تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية وطبية.

وقال سبحاني إن "تلك الطائرة تحمل أول دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من إيران وعلى متنها 45 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل البطانيات، والخيم، والأدوية، والمواد الغذائية، ومستلزمات أخرى يحتاجها المتضررون من الزلزال الأليم".

إلى ذلك، أفادت وكالة "سانا"، الأسبوع الماضي، بوصول فرق إنقاذ ومعدات روسية إلى سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال.

من جهته، قال رائد الصالح مدير منظمة الخوذ البيضاء السورية: "ندعو جميع المنظمات الإنسانية والجهات المانحة الدولية إلى تقديم الدعم المادي لمتابعة الاستجابة لهذه الكارثة".

وصرح رئيس الهلال الأحمر السوري، أمس، إنه على استعداد لإيصال المساعدات إلى كل أنحاء سوريا بما فيها تلك التي تقع تحت سيطرة المعارضة عبر الأمم المتحدة.

فيما صرح مسؤول كبير بالأمم المتحدة في مجال الشؤون الإنسانية في سوريا بأن نقص الوقود والطقس القارس يعرقلان استجابة المنظمة الدولية.