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اشترت شركة شيميرا للاستثمار، حصة 2.62% في أسهم المجموعة المالية هيرميس، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 590.635 مليون جنيه.

وذكرت الشركة فى إفصاح للبورصة، أن متوسط سعر الشراء بلغ 19.32 جنيه للسهم الواحد، موضحة أن الطرف البائع هو شركة ra holdings، أحد المجموعات المرتبطة بهيرميس.

يذكر أن مجموعة هيرميس تعد أكبر بنك استثمار فى مصر، وتضم عشرات الشركات التابعة فى مقدمتها فاليو، المتخصصة فى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا، فضلا عن استثمارها فى بنك الاسثتمار القومي بالمشاركة مع صندوق مصر السيادي.

وكانت شيميرا استحوذت بموجب عرض شراء إجباري على 55.9% من أسهم بلتون بقيمة إجمالية تقدر بنحو 384.8 مليون جنيه.

وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة، وافق بالإجماع على بيع كل أو بعض أسهمها في بلتون لعرض الشراء المقدم من شيميرا الإماراتية.