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السجن 15 عاما لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه في سوهاج

أرشيفية
أرشيفية
محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 7:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 7:43 م

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ق. م " عامل بالسجن 15 سنة، لاتهامه بسرقة شخص بالإكراه، وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم الكوثر.

وبدأت أحداث القضية بدائرة قسم الكوثر عندما تلقى رئيس مباحث القسم بلاغًا من المجني عليه يفيد قيام المتهم بسرقته بالإكراه، وتحت تهديد السلاح أثناء سيره في الطريق العام والاستيلاء على متعلقاته وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المشار إليه.

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