ضبط 13 قضية تموينية ضد أصحاب مزارع ماشية في البحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، بشن حملة بناحية أبو المطامير وكفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 قضية تموينية ضد أصحاب مزارع ماشية قدموا أوراقًا وهمية، وصرفوا كمية قدرها 187 طن نخالة خشنة بدون وجه حق، وذلك لبيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق ربح غير مشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة.

وكانت الحملة برئاسة السيد الكفافي، وبرفقة الحسيني السيد، ومحمود محارب مأموري الضبط القضائي، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد، والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.