الصين لم تؤكد بعد احتمال عقد محادثات بين وانج وبلينكن في ميونيخ

لم تؤكد الصين إمكانية عقد اجتماع بين كبير مسؤولي السياسة الخارجية للبلاد وانج يي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش الدورة المقبلة لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على أسئلة الصحفيين في بكين اليوم الثلاثاء، إنه ليس لديه معلومات تتعلق بهذا الشأن.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت في وقت سابق أن بلينكن يبحث عقد مثل هذا الاجتماع.

وحال عقد الاجتماع، فسيكون الأول بين وانج وبلينكن، بعدما ألغى وزير الخارجية الأمريكية زيارة كانت مقررة للصين، قبل وقت قصير من موعدها، في وقت سابق هذا الشهر بسبب منطاد التجسس الصيني المزعوم الذي حلق فوق الولايات المتحدة، والذي قالت بكين إنه يرصد الأحوال الجوية، لكنه انحرف عن مساره.

ولا يزال النزاع بين القوتين العظميين مستمرا. وعلى الرغم من نفي واشنطن، كرر الصينيون اتهامهم بأن أكثر من 10 مناطيد أمريكية حلقت "بشكل غير قانوني" على ارتفاعات عالية في سماء الصين العام الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة:"أن تصدر بيانا حول هذا الموضوع".

ويحضر وانج يي، رئيس لجنة السياسة الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، مؤتمر الأمن في ميونيخ لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا أوائل عام 2020. كما سيزور فرنسا وإيطاليا والمجر وروسيا في رحلته المقررة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وبصفته وزيرا للخارجية، سابقا، خدم لفترة طويلة في منصبه، تمت ترقيته ليصبح عضوا بالمكتب السياسي للحزب في أكتوبر، وهو منصب أعلى من منصب وزير الخارجية في التسلسل الهرمي السياسي في الصين.

يشار إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن سينطلق يوم الجمعة المقبل.