الناتو: القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكثر مما ينتج أعضاء الحلف

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف، مشيرا إلى أن الناتو بدأ اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاج على المدى القصير والمتوسط.

وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، إن:"الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية"، معلنا أن :"هذا الأمر يعرض صناعاتنا الدفاعية للضغط".

وأشار إلى أن الحلف بدأ اتخاذ تدابير متحدثا عن زيادة القدرات على المدى القصير، عبر العمل خلال عطل نهاية الأسبوع مثلا، إنما أيضا على المدى المتوسط عبر الاستثمار في قدرات الإنتاج.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الموضوع سيُناقش غدا الثلاثاء في اجتماع لمجموعة دعم أوكرانيا برئاسة الولايات المتحدة، ثم في اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف.

ويشارك وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيي ريزنيكوف في الاجتماعين ويتحدث أمام الحلفاء عن حاجات القوات الأوكرانية، بحسب ستولتنبرج.

وأضاف أنه ستجري مناقشة تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة، لكن "ذلك سيتطلب وقتا والأولويات على المدى القصير هي الذخائر والأسلحة الموعود بها مع وقود وقطع غيار".

من جهتها قالت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث إن الحلف يتطلع للعمل "من كثب" مع القطاع الصناعي لتعزيز الإنتاج وتقليص فترة التصنيع، مشددة على أن "هذا ضروري جدا لضمان استمرارنا في دعم أوكرانيا والحرص على أن نتمكن بشكل مشترك من حماية كل شبر من أراضي الحلفاء".

وأكدت سميث :"تصميم الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا ما تحتاج إليه"، متابعة، "نترك لكل دولة ذات سيادة مسألة تحديد كيفية تقديم المساعدة لأوكرانيا ونوع تلك المساعدة.