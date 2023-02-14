تراجع أسعار النفط مع ارتفاع معدل التضخم في أمريكا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مطالبة أمريكا بضخ كميات كبيرة من احتياطيات النفط في السوق، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي سجل حوالي 79 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي تذبذبت فيه السوق مع صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يناير الماضي.



ويتعرض سعر النفط للضغوط، حيث تدرس الإدارة الأمريكية بيع 26 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، وفقا لتفويض قانوني معمول به منذ 2015.



وتأتي هذه الخطوة رغم ضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل لوقف البيع من المخزون.



في الوقت نفسه، تتحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وحلفاؤها في تجمع "أوبك بلس"؛ لخفض الإنتاج بسبب المخاوف من ظهور فائض كبير في السوق، بحسب وزير الطاقة الإماراتي.



وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم، بنسبة 1.3% إلى 79.10 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1% إلى 85.78 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل.