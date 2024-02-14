إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2024

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" منذ قليل، عن الروايات المرشّحة للقائمة القصيرة للعام 2024، في دورتها السابعة عشر، وتبلغ القيمة المالية للجائزة في دورتها الحالية قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، ويحصل كل من الكتاب المرشحين للقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار أمريكي.

تضم القائمة 6 أعمال روائية تم اختيارها من بين 16 عمل تم ترشيحهم للقائمة الطويلة التي تم الإعلان عنها منذ شهرين، وقد أعلنت اللجنة اليوم عن موعد الإعلان عن الرواية الفائزة في نهاية شهر إبريل القادم.

وقد تكونت اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كل من: الأكاديمي التشيكي فرانتيشيك أوندراش، الكاتب الصحفي السوداني حمور زيادة، الصحفي والناقد المصري محمد شعير، والباحة والأكاديمية الفلسطينية سونيا نمر.

أما عن الأعمال ال 6 المرشحة للقائمة القصيرة فهي كالتالي:

قناع بلون السماء للكاتب الفلسطيني باسم خندقجي، صادرة في طبعة مصرية مشتركة بين تنمية ودار الآداب.

مقامرة على شرف الليدي ميتسي للكاتب المصري أحمد المرسي، صادرة عن دار دون.

الفسيفسائي للكاتب المغربي عيسى ناصري، صادرة عن دار مسكيلياني.

باهبل مكه للكاتبة السعودية رجاء العالم، صادرة عن دار التنوير.

خاتم سليمي للكاتبة السورية ريما بالي، صادرة عن دار تنمية.

سماء القدس السابعة للكاتب الإماراتي أحمد العيسة، صادرة عن دار منشورات المتوسط.