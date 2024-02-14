 فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا - بوابة الشروق
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فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 8:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 8:36 م
أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين دعت إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدا الخميس.

وأضاف السفير العكلوك في تصريح له، أن هذه الدعوة تأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ضوء تدهور الأوضاع بشكل كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة عموماً، ومدينة رفح ومخيماتها بوجه خاص وتكدّس أكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني قسرا في مدينة رفح وتحذيراً من الخطط والنوايا والممارسات الإسرائيلية التي تنذر بارتكاب إسرائيل لجريمة التهجير القسري إلى خارج الحدود الفلسطينية.

يذكر أنه من المقرر أن تنعقد غدا الخميس أعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، برئاسة الأردن.

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