أسامة كمال يهاجم وزير المالية الإسرائيلي: أبوك كان مستخبي فين وقت الحرب

دعا الإعلامي أسامة كمال، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي وصفه بـ «هلفوت المالية» إلى التعلم من دروس التاريخ قبل التحدث عن مصر، مُذكّرًا إيّاه بشهادات قياداته إبان حرب أكتوبر، وكيف حطّمت مصر غرور قادته ووهم قوتهم.

وعرض خلال تقديم برنامجه «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، شهادات لقيادات إسرائيلية وعالمية مثل موشيه ديان وحاييم هيرتزوج.

وبدأ «كمال» رده بسؤال سموتريتش: «هل سمعت كلام قياداتك وقيادات العالم التي كانت تدعمهم فملأهم ‏الغرور وصحيوا على مصيبة بيحاولوا النهاردة يتنصلوا منها بالكذب ويقولوا محصلش، زي ما أنت كدا بتقف وتقول متقدرش؟».

ثم استشهد بكلام موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الذي اعترف بعد 48 ساعة من حرب أكتوبر 1973 بأنها «حرب مريرة وثقيلة بدمائها وأنها زلزال تعرضت له إسرائيل أزال الغبار عن العيون، وأظهر لهم ما لم يكونوا يرونه من قبل».

وأضاف أن حرب أكتوبر أدت إلى تغيير عقلية القادة الإسرائيليين، لكن هذه العقلية ما لبست أن تغيرت مرة أخرى بعد عشرات السنين، وعادت نفس الأفكار مع «هلافيت» جدد مثل سموتريتش

ونقل عن حاييم هيرتزوج، رئيس إسرائيل الأسبق، قوله إن إسرائيل «تحدثت أكثر من اللازم قبل أكتوبر، بينما تعلم المصريون كيف يقاتلون، وتعلمت إسرائيل كيف تتكلم».

وتابع رده بسؤال سموتريتش: «هل الكلام ده يعلمك حاجة؟ حاول تتعلم وتبطل تكون أهوج، أنت ولدت بعد الحرب بـ 7 سنين لكن يمكن جدتك حكت لك عن الأيام السوداء التي عشتوها، أو أبوك قال للك كان مستخبي فين ساعتها».

ثم استشهد بتصريحات هنري كيسنجر، وزير خارجية أمريكا الأسبق -الداعم الأول للكيان الصهيوني- الذي قال بعد حرب أكتوبر «فاجأتنا حرب أكتوبر على نحو لم نكن نتوقعه، ولم تحذرنا أي حكومة أجنبية بوجود أي خطط لأي هجوم عربي».