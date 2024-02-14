تقرير أوروبي: الشركات في رومانيا والمجر تدفع أعلى أسعار للطاقة

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الشركات في رومانيا والمجر تدفع أعلى أسعار للطاقة

تدفع الشركات في رومانيا والمجر، أعلى أسعار للطاقة في الاتحاد الأوروبي - أي أعلى بواقع 3 أضعاف ما تدفعه الشركات الفنلندية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في الاتحاد الأوروبي.

وأظهر تقرير "الميزة التنافسية" السنوي الذي تصدره المفوضية الأوروبية، وتم نشره اليوم الأربعاء، أن أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي ترتفع بصورة حادة منذ غزو روسيا لأوكرانيا منذ عامين.

وارتفع متوسط الأسعار للشركات المتوسطة الحجم في الاتحاد الأوروبي إلى 0.21 يورو (0.22 دولار) لكل كيلووات في الساعة خلال عام 2023 مقارنة بـ0.18 يورو خلال عام 2022.

ودفعت الشركات الرومانية متوسطة الحجم أعلى أسعار بلغت 0.33 يورو لكل كيلووات في الساعة، في حين دفعت الشركات المجرية 30ر0 يورو.

وتم تسجيل أدنى أسعار في فنلندا والبرتغال، وبلغت 10ر0 يورو.

وأشار التقرير، إلى أن بريطانيا شهدت زيادات أكبر في الأسعار، في حين بقيت أسعار الطاقة في أمريكا منخفضة.

وأوضح التقرير، أن حصة الطاقة في الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة المتجددة ارتفعت إلى 23.02% خلال عام 2022.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدف أن يصبح 42.6% من الطاقة المستخدمة من مصادر متجددة بحلول 2030.