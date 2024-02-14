أحمد عبدالحليم: الأوغندي موتيابا لاعب جيد لكنه يحتاج للتأقلم مع الزمالك

يرى أحمد عبدالحليم لاعب منتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك 2005 لم تكن جيدة بين الفريقين، وكان المستوى متواضعًا للاعبين الشباب، مشيرًا إلى أن العناصر الموجودة في الفريقين هم القوام الأساسي لمنتخب مصر للشباب مع وائل رياض.

وقال عبدالحليم في تصريحات تليفزيونية: "مستوى لاعبي الأهلي والزمالك 2005 أفضل من ذلك بكثير، ولم يظهروا بمستواهم الحقيقي اليوم خصوصا الزمالك، ولكن الأهلي حقق المكسب خارج ملعبه وهو أمر إيجابي".

وأضاف: "كان هناك بعض الغيابات في صفوف لاعبي فريق الزمالك 2005 خصوصا في خط الدفاع، وأثروا بشكل واضح في أداء الفريق الأبيض".

وأكمل: "الزمالك أبرم 11 صفقة مؤخرا وبعضهم من العناصر الشابة، وفريق 2005 يضم لاعبين مميزين وهم من أهم الفرق في القطاع، وكان لابد من مراعاة الحالة النفسية للاعبين لأنهم كانوا يتمنون التصعيد للفريق الأول، ولابد من المحافظة عليهم لأنهم من العناصر الواعدة".

وتابع: "عمار ياسر ومحمد السيد من فريق 2005 ظهروا مع الفريق الأول مؤخرا، وهناك 4 لاعبين آخرين يستحقون التصعيد أيضا".

وواصل عبد الحليم: "مجلس إدارة الزمالك كان مطالبًا بضم صفقات جديدة في ظل الضغط الجماهيري، والفريق قام بضم لاعبين كثيرين في مركز الوسط، ومحمد شحاتة ومهاب ياسر والفلسطيني ياسر حمد من اللاعبين المميزين وأتمنى أن يستفيد النادي منهم".

وزاد: "الأوغندي ترافيس موتيابا لعب أول مباراة مع الزمالك، والواضح أن لمساته جيدة في مركز الجناح الأيمن، ويحتاج للتطوير والانسجام".

وأتم: "المباراة قد تكون دون المستوى، لكنها «حالة ماتش» بينما مستوى اللاعبين أفضل من ذلك بكثير، وهناك أندية لديها عناصر واعدة مثل إنبي وزد وسيراميكا كليوباترا وغيرهم، وهذه المباراة ليست مقياسًا لإصدار أحكام، خصوصا أن البعض لا يتابع نتائج أو مستويات القطاعات في مصر".