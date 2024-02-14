عامر حسين: 700 ألف دولار مجمموع جوائز نهائي كأس مصر بالرياض

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل إقامة نهائي كأس مصر، عن الموسم الماضي 2022-2023، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك، في السعودية.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «SSC Sports»: «هذه أول مرة يخرج فيها كأس مصر خارج البلاد، والشركة الراعية لاتحاد الكرة بالاتفاق مع شركة إماراتية نسقت مع الجانب السعودي لإقامة النهائي هناك يوم 8 مارس بعد النجاح الكبير لموسم الرياض، والمباراة ستقام على ملعب المملكة أرينا».

وأضاف: «المفاوضات بدأت منذ شهر تقريبا حتى تم التوصل لاتفاق، لأن كان هناك مشكلة في توقيت المباراة بسبب أن الجانب السعودي طلب إقامة المباراة قبل شهر رمضان؛ لذلك غيرنا الموعد من 13 مارس إلى 8 مارس لضمان نجاح المباراة جماهيريا».

وأوضح: «الإقامة ستكون لمدة 5 ليالي قبل المباراة والبعثة تضم 60 فردا من كل ناد، وكل ناد يحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية».

وتابع: «سيتم الإعلان خلال الأسبوع الجاري كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة وموعد طرح التذاكر وأسعارها».

وأردف: «كل الاتحادات الأوروبية أصبحت تتجه إلى الإمارات والسعودية وكل هذه المباريات شهدت نجاحات كبيرة، والسعودية أصبح لديها دوري جماهيري قوي».

وأتم: «نقلنا ذلك إلى كأس مصر لأن المباراة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي ومن أكبر الدربيات في العالم.. العقد بين اتحاد الكرة والجانب السعودي مدته موسم واحد فقط».