ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا عند تعيين علاء نبيل

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد، نظرًا لعدم حصوله على الرخصة التدريبية برو.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أيضًا واحدة من الشروط الأساسية كي يكون لاتحاد الكرة مدير فني أن يكون هذا الشخص حاصل على الرخصة برو، وهي الأعلى في عالم التدريب".

وأضاف: "اتحاد الكرة كان يريد تعيين جمال محمد علي في منصب المدير الفني للاتحاد، لكن ليس لديه الرخصة برو، فقرر اتحاد الكرة تعيين علاء نبيل، الذي ليست لديه الرخصة أيضًا".

وتابع: "احترم علاء نبيل وهو صاحب خبرة كبيرة، وأؤيد تواجده في اتحاد الكرة وأن يخطط للكرة المصرية، ولكن يجب حمايته تحت شخص يملك الرخصة، حتى يكون عمل الاتحاد معتمدًا".

وعن صور تعاقد اتحاد الكرة مع حسام حسن، قال ميدو: "على اتحاد الكرة أن ينشر صور حسام حسن مع رئيس اتحاد الكرة فقط أو في وجود مجلس إدارة الاتحاد بأكمله، وعند غياب أي عنصر من المجلس يجب شرح سبب الغياب في نفس البيان الرسمي".

وأكمل: "عامر حسين ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات، أعضاء اتحاد الكرة ليسوا متواجدين في صور توقيع العقود مع حسام حسن وإبراهيم حسن".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أتريدون أن تبعثوا برسالة أن حازم إمام ومحمد بركات ليس لهم علاقة بالتعاقد مع حسام وإبراهيم حسن؟ بهذا الشكل تؤكدون أن حسام وإبراهيم حسن جاءا على عكس هوى حازم إمام ومحمد بركات".