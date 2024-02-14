أعلنت الحكومة الأسترالية، تفريغ حمولة آلاف الأغنام والماشية التي كانت عالقة على متن السفينة "بهيجة" منذ أسابيع في ميناء فريمانتل في غرب أستراليا، بعدما تم تحويل وجهتها من البحر الأحمر إلى أستراليا.

وقالت الحكومة الأسترالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تفريغ حمولة كل الماشية التي كانت على متن السفينة "بهيجة" في ميناء فريمانتل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان قد تم تحميل نحو 16 ألف رأس من الأغنام والماشية على متن السفينة، التي كانت متجهة إلى الشرق الأوسط في أوائل يناير الماضي، ولكن تم إعادتها بعد ذلك وسط المخاطر الأمنية في البحر الأحمر، حيث تم إيقافها قبالة ميناء فريمانتل ورفض طلب إعادة تصديرها.

وقالت الحكومة، إن نحو 81 رأسا من الأغنام والماشية نفقت على متن السفينة بهيجة أو على اليابسة، في حين تم نقل باقي الحيوانات عبر شاحنات إلى أماكن في غرب أستراليا.

وأضافت أن الخطوات التالية بالنسبة للأغنام والماشية هو قرار تجاري يتعين على الشركة المصدرة اتخاذه.