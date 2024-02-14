علاء عبدالعال ينتقد حكم مباراة المصري والجونة: «ركلة الجزاء غير صحيحة»

قال علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة، إنه كان يتمنى تحقيق فريقه الانتصار على المصري البورسعيدي، لكنه استقبل هدف التعادل بخطأ دفاعي في الدقائق الأخيرة من المباراة، مشيرًا إلى أن كرة القدم دائما فيها أخطاء.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: "الحكم قام بطرد أحمد شوشة لاعب الجونة، بعد مشادة مع باهر المحمدي لاعب المصري، والحكم سمع شوشة فقط، وكنت حزينًا للغاية بعد هدف التعادل، وكنت أتمنى الفوز في ظل إمكانيات الجونة حاليا".

وتابع: "سعيد بأداء لاعبي الجونة، والذي يضم لاعبين شباب، ونجح في تقديم مستوى طيب أمام المصري الذي يضم لاعبين بمبالغ كبيرة، وأعتقد أن ركلة الجزاء ضدنا غير صحيحة، ولا يوجد أي تلامس، واعادت المنافس للمباراة".

وأكمل: "لدينا مباراتان مؤجلتان أمام بيراميدز وفيوتشر كما سيتم تأجيل مواجهة الزمالك بسبب نهائي كأس مصر".

وأتم: "فقدنا بالتأكيد أحمد بلحاج الذي عاد لصفوف سيراميكا كليوباترا، والذي استغل بند في التعاقد يمنحه إمكانية عودته في يناير، ورغم ذلك نحن دائما نسعى لتقديم نتائج جيدة".