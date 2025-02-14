رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية الجديد يعتزم إلغاء منح بقيمة 20 مليار دولار

صرح رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية الجديد لي زيلدن بأنه سوف يسعى إلى إلغاء منح بقيمة عشرين مليار دولار كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن خصصتها لمشروعات تتعلق بحماية المناخ والطاقة النظيفة.

وفي مقطع فيديو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال زيلدن إن الوكالة سوف تلغي عقودا خاصة ببرنامج "البنك الأخضر" كانت مخصصة لتمويل عشرات الآلاف من المشروعات الخاصة بمكافحة تغير المناخ ودعم العدالة البيئية.

وتمت الموافقة على هذا البرنامج في عام 2022 في إطار قانون الحد من التضخم، ويحمل رسميا اسم "صندوق الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري"، ولكنه يشتهر باسم "البنك الأخضر". وكان البرنامج قد طرح مبادرتين بقيمة 14 مليار دولار و6 مليارات دولار بهدف تقديم منح تنافسية للمؤسسات غير الربحية وبنوك التنمية المجتمعية ومجموعات أخرى من أجل تنفيذ مشروعات تركز على المجتمعات المحرومة.

وكان البنك الأخضر ضمن المشروعات المفضلة للديمقراطيين الذي نجحوا في تمرير قانون المناخ في عهد الرئيس بايدن، دون تأييد صوت واحد من الجمهوريين.

ويصف الجمهوريون في الكونجرس البنك الأخضر بأنه "صندوق فاسد"، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن ما إذا كان يتوافر له قدر كاف من المحاسبة أو الشفافية.

وقال زيلدن في مقطع الفيديو على إكس إنه "لن يكون هناك أي تسامح حيال أي إهدار، أو إساءة استغلال للسلطة" داخل وكالة حماية البيئة في ظل إدارته. وأضاف إن أيام تحويل أموال ضخمة لجماعات يسارية متطرفة باسم العدالة البيئية والمساواة المناخية "قد ولت".