محافظ أسيوط يشهد القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 100 سيارة ميكروباص وسرفيس

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 70 سيارة ميكروباص (14 راكبًا) و30 سيارة (8 راكب – تُمناية)، وذلك للعمل ضمن نطاق المحافظة، في إطار جهود تحسين منظومة النقل وتوفير وسائل انتقال ملائمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أُقيمت القرعة بمقر أرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط، بحضور خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ويسري سند، مدير إدارة المواقف، ومنار غالي، مدير عام الشؤون القانونية، وأشرف محمد، مدير الشؤون المالية والإدارية، ومصطفى فهمي، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

قرعة علنية بشفافية كاملة

أكد المحافظ أن عملية القرعة تمت بشفافية كاملة ووفقًا للمعايير والضوابط المحددة، حيث تقدم 1177 متسابقًا للحصول على 70 رخصة ميكروباص (14 راكبًا)، وتم اختيار 70 فائزًا أساسيًا و70 احتياطيًا.

كما تنافس 220 متقدّمًا للحصول على 30 رخصة سيارة (8 راكب – تُمناية)، وأسفرت القرعة عن 30 فائزًا أساسيًا و30 احتياطيًا في حال عدم استيفاء أحد الفائزين للإجراءات المطلوبة، وذلك بحضور الجهات المختصة لضمان النزاهة والعدالة.

تحسين النقل وخلق فرص عمل

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين قطاع النقل والمواصلات داخل المحافظة، وتوفير وسائل نقل حديثة ومريحة للمواطنين، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للشباب، مشددًا على أن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تأتي على رأس الأولويات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي ختام الفعالية، أعرب الفائزون عن سعادتهم، مشيدين بجهود المحافظة في توفير فرص عادلة لتحسين منظومة النقل داخل أسيوط، وهو ما سيسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فتح باب التقديم لخطوط جديدة

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط أعلنت سابقًا عن فتح باب التقديم للحصول على تراخيص 70 سيارة ميكروباص (14 راكبًا) موديل 2022، و30 سيارة (8 راكب – تُمناية) موديل 2022، بالإضافة إلى 150 سيارة تاكسي موديل 2024، وذلك اعتبارًا من 23 نوفمبر 2024 ولمدة 15 يومًا، وفق الشروط والضوابط المعلنة، والتي تشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لسيارة أجرة أخرى باسمه.