أيام الجمعة من أجل المستقبل تدعو لاحتجاجات واسعة قبل انتخابات ألمانيا

قبل نحو أسبوع من الانتخابات العامة في ألمانيا، دعت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بحماية المناخ إلى موجة كبيرة من الاحتجاجات على مستوى ألمانيا اليوم الجمعة تحت اسم "اضراب من أجل المناخ".

وبحسب الحركة، ستقام مظاهرات من أجل حماية المناخ والديمقراطية وكذلك ضد الانزلاق نحو التطرف اليميني في أكثر من 150 مدينة في جميع أنحاء ألمانيا. ومن المقرر تنظيم أشكال مختلفة من الفعاليات: إلى جانب المظاهرات الكلاسيكية في برلين، سيكون هناك أيضا مسيرة كبيرة للدراجات في فرايبورج أو مهرجان شوارع في كيل.

وفي برلين وهامبورج ومدن أخرى سيُجرى تنظيم المظاهرات بالتعاون مع أعضاء منظمة "جدات ضد اليمين"، كما تعتزم مبادرات أخرى مثل "كامباكت" أو "مُدوِّية ضد اليمين" المشاركة أيضا.

وفي برلين ستبدأ المظاهرة في تمام الساعة 12 ظهرا (التوقيت المحلي) عند بوابة براندنبورج التاريخية. وبحسب البيان، فإن الناشطة في مجال حماية المناخ لويزا نويباور، والمغنية باولا كارولينا، والكاتبة والمؤثرة ماتيلدا جيليتو، سيشاركن في تلك المظاهرة من بين آخرين.