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نائب رئيس الوزراء الجزائري: لن يتم حل البرلمان وجميع الهيئات تعمل بشكل طبيعي

واس
نشر فى : الخميس 14 مارس 2019 - 4:08 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مارس 2019 - 4:08 ص

أكد نائب رئيس الوزراء الجزائري وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أنه لن يتم حل البرلمان، وأن جميع الهيئات ستواصل عملها بشكل عادي إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وأوضح لعمامرة في تصريحات أمس الأربعاء، أن الرئيس بوتفليقة أكد أن الهيئات القائمة ستواصل عملها بشكل عادي إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ولن يكون ثمة أي فراغ على أي مستوى كان، مشيرًا إلى أن كل الهيئات ستستمر في العمل بشكل عادي بما فيها البرلمان.

وأفاد أن مشاركة المعارضة والمجتمع المدني أمر مرغوب فيه، مذكرًا أن الرئيس بوتفليقة يريد تجديدًا جوهريًا للسلطة التنفيذية بوجوه جديدة لاسيما النساء والشباب.


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