 المكسيك تسجل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 639 حالة وفاة - بوابة الشروق
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المكسيك تسجل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 639 حالة وفاة

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 5:53 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 5:53 ص

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى مليوني و 163 ألفا و 875 إصابة.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل 639 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 194 ألفا و490 حالة.
وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أعلن الخميس الماضي عن وصول الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك- V" الروسي المضاد لكورونا إلى بلاده.
وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

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