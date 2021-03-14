النواب يوافق على تفويض رئيس المجلس في إحالة مشروعات قوانين لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، على تفويض رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، في تحديد وإحالة مشروعات القوانين التي يرى أخذ رأي مجلس الشيوخ بشأنها.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي بدأت صباح اليوم، برئاسة جبالي، الذي أشار إلى الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ، الذي استكمل تشكيله بانتخاب اللجان النوعية الأسبوع الماضي.



ولفت جبالي، إلى المادة 249 من الدستور التي تحدد اختصاصات مجلس الشيوخ ومن بينها نظر مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال له من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.



واستطلع جبالي، رأي النواب في الموافقة على تفويض رئيس المجلس في تحديد وإحالة مشروعات القوانين التي يرى أخذ رأي مجلس الشيوخ في شأنها، وهو ما وافق عليه الأعضاء.