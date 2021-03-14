يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة أحد كباتن الفريق في العاشرة من صباح الغد، الاثنين، بتوقيت الكونغو، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فيتا كلوب.

ويُعقد المؤتمر الصحفي في قاعة المؤتمرات بإستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بحضور المدير الفني وأحد كباتن الفريق، حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق الذي سيحضر المؤتمر عن مباراة فيتا كلوب واستعدادات الفريق لهذه المباراة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.