 غدا..مؤتمر صحفي لموسيماني وقائد الأهلي للحديث عن مباراة فيتا كلوب - بوابة الشروق
الأحد 14 مارس 2021 9:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

غدا..مؤتمر صحفي لموسيماني وقائد الأهلي للحديث عن مباراة فيتا كلوب

عمرو فهمي
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 9:31 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 9:31 م

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة أحد كباتن الفريق في العاشرة من صباح الغد، الاثنين، بتوقيت الكونغو، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فيتا كلوب.

ويُعقد المؤتمر الصحفي في قاعة المؤتمرات بإستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بحضور المدير الفني وأحد كباتن الفريق، حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق الذي سيحضر المؤتمر عن مباراة فيتا كلوب واستعدادات الفريق لهذه المباراة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك