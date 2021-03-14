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فيديو.. متى يبدأ المواطنون تخفيف الملابس؟ الأرصاد تجيب

هديل هلال
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 10:49 ص

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الجو مستقر تمامًا خلال الأسبوع الجاري، لافتتة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، الذي تقدمه الإعلامية مها بهنسي عبر فضائية «DMC»، صباح الأحد، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح ما بين ْ24 و ْ25، موضحة أن الجو سيكون دافئًا خلال ساعات النهار؛ بسبب سطوع الشمس على مدار اليوم.

وناشدت المواطنين استمرار ارتداء الملابس الشتوية لمدة أسبوعين على الأقل، وخاصة الأطفال وكبار السن؛ تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، لافتة إلى بدء تخفيف الملابس تدريجيًا بعد أسبوعين.

ولفتت وكيل الاستشعار عن بعد إلى تكون شبورة مائية خفيفة غير مؤثرة على حركة المرور والطرق، خلال الصباح الباكر، موضحة أن الرياح معتدلة على معظم المناطق، والملاحة البحرية مهيأة على البحرين الأحمر والمتوسط.


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