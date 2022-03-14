أعلنت مديرية حرس الحدود في مقاطعة ​روستوف​ الروسية، اليوم الاثنين، وصول نحو 7 آلاف لاجئ من دونباس إلى الأراضي الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الحدود الروسية الأوكرانية تشهد حركة للمدنيين الذين يتخذون من ممرات القوات الروسية مسارات آمنة.

وفي بولندا، صرح نائب وزير الداخلية ماتشي فونسيك أن بلاده استقبلت 1,8 مليون لاجئ من أوكرانيا حتى الآن.. مضيفا: "الوضع مستقر حتى اليوم، فقد انخفض التدفق بمقدار النصف تقريبًا عما كان عليه في ذروته قبل أسبوع".

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية، رسميا، عن استضافة ما يقرب من 123 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الأزمة هناك، كما سيتم قبول 2500 شخص من جمهورية مولدوفا.

وتعهدت مفوضة الحكومة الفيدرالية لشؤون الاندماج ريم العبالي، في تصريح لصحف مجموعة فونك الإعلامية، بمواصلة قبول اللاجئين من أوكرانيا.

وكان ​​الاتحاد الأوروبي​ للشؤون الداخلية قد توقع ارتفاع عدد اللاجئين إلى 4 ملايين إذا لم يتوقف القتال في أوكرانيا، مؤكدا أنه يجب دعم الدول التي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين.