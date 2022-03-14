أصدر وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي قرارا ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022، في الأول من أبريل المقبل بدلا من منتصف نفس الشهر، وحتى نهاية أغسطس القادم.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان اليوم الاثنين - أن التوريد سيكون لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أحمد كمال بأن القرار يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي، مؤكدا أن الوزارة استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن.

وأضاف أن عدد كبير من الصوامع الحقلية سوف تدخل الموسم هذا العام، موضحا أن الوزارة جهزت أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع بالمحافظات، تشمل الشون المطورة والهناكر والبناكر لاستقبال القمح المورد من المزارعين.

وشدد على أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجه الجهات المسوقة للقمح بتسهيل عمليات التوريد من المزارعين، واستقبال كل الأقماح الموردة لهم، على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التي وضعت من قبل.

كما شدد المتحدث على أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن، وأنه سوف يصل إلى ما يقرب من 8 شهور بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.