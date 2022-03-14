متحدث الحكومة: نسعى لوضع سعر استرشادي للخبز الحر خلال الفترة المقبلة

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستستعى خلال الفترة المقبلة لوضع سعر استرشادي للخبز الحر، مرجعًا زيادة سعر الخبز السياحي إلى ارتفاع سعر توريد الدقيق.



وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن سعر الخبز الحر سينخفض عند انخفاض سعر الدقيق، معقبًا: «عند انخفاض سعر المدخلات من حق المواطن على المنتج أو المورد تخفيض الأسعار».



وذكر أن وزارة التموين ستضع آلية لسعر الخبز السياحي، بحيث يزيد عند حدوث زيادات في الأسعار العالمية، وينخفض عند حدوث انخفاض في سعر الدقيق والقمح عالميًا، قائلا: «الخبز السياحي سيكون له سعر استرشادي محدد صعودًا وهبوطًا حسب سعر الدقيق والقمح عالميًا».



وحول الخبز المدعم، أكد أن سعر رغيف العيش المدعوم لم يتحرك منذ 34 عامًا، ويدفع المواطن فقط ما قيمته 7% من تكلفة هذا الرغيف على الدولة، وذلك بالأسعار القديمة للقمح والدقيق على الدولة، مضيفًا أن المواطن بالأسعار الحالية أصبح يدفع من 5 إلى 4% من التكلفة الحقيقية للرغيف المظعم.