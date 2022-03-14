موسكو تؤكد الاستمرار في مهاجمة «المرتزقة الأجانب» في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن مزيد من الهجمات على مواقع يشتبه أنها لمقاتلين أجانب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف في بيان "نعرف جميع مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. ستتواصل الهجمات الموجهة ضدهم.. يقوم عدد من الدول الغربية بالترويج على مستوى الدولة لمشاركة مواطنيهم كمرتزقة في أوكرانيا للقيام بأعمال عدائية ضد القوات الروسية".

وقد هاجم الجيش الروسي منطقة يافاريف للتدريب العسكري في غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل مقاتلين أجانب، وفقا للرواية الروسية. ونفت أوكرانيا هذا في وقت لاحق وتحدثت عن "دعاية روسية محضة".

وذكرت مصادر أوكرانية أن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا وأصيب 134 آخرين في الهجوم الذي وقع شمال غرب مدينة لفيف. ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي يقدمها طرفا الحرب.

وقد دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المتطوعين من كل أنحاء العالم إلى الحضور إلى أوكرانيا والقتال كجزء من قوة دولية ضد الجيش الروسي. ووفقا لمعلومات من كييف، يرغب الآلاف في الاستجابة لهذه الدعوة.

في غضون ذلك، استقبلت روسيا مقاتلين بين صفوفها. وكشف الكرملين أن المقاتلين قادمين من سوريا وتردد أنهم يرغبون في القتال بجانب الروس طواعية وبدون أي أجر في المقابل.