معبد الأقصر وطريق الكباش يستضيفان ملكات جمال 65 دولة

استضاف معبد الأقصر، وطريق المواكب الملكية (المعروف إعلامياً باسم "طريق الكباش")، المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، والتي تُقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتستمر فعاليتها حتى ١٨ مارس الجاري، وتستضيفها مدينة الأقصر.

وتشارك في هذه المسابقة ٦٥ دولة حول العالم، وقد انطلقت فعالياتها وبدأت المتسابقات في الوفود من دولهن إلى مصر تدريجياً بدءاً من يوم ٦ مارس الجاري على مطار القاهرة، ثم قاموا بجولة بمدينة الغردقة زاروا خلالها العديد من المناطق والمنتجعات السياحية.

ومن المقرر أن تقوم المتسابقات خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية في مدينة الأقصر.

وأوضحت مدير عام التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مها جلال عيد أن الهيئة تشارك أيضاً في تقديم تسهيلات في استقبال المتسابقات والضيوف بمطاري القاهرة والأقصر، كما وزعت عليهن المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري ومنتجاته المختلفة والمتنوعة.

وتأتي رعاية وزارة السياحة والآثار لمثل هذه الفعاليات والأحداث التي تُقام في المدن السياحية المختلفة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري