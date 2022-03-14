 مستشار رئيس مكتب زيلينسكي حول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: التواصل صعب لكنه مستمر - بوابة الشروق
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مستشار رئيس مكتب زيلينسكي حول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: التواصل صعب لكنه مستمر


نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 4:33 م | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 4:33 م

قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا صعبة، لكنها مستمرة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وفي وقت سابق، بدأت الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بطريقة فيديو كونفرانس.

وكتب بودولياك على قناته في تلجرام: "الأطراف تعبر بنشاط عن مواقفها، وقد تم توضيحها بالفعل. الاتصال صعب، لكنه مستمر. سبب الخلاف هو أن لدينا أنظمة سياسية مختلفة للغاية".

وقد أجريت 3 جولات من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، بشأن تسوية العلاقات.

وتوصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية.

وفي وقت لاحق، قال بودولاك إن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا جارية بالفيديو، وتم إنشاء مجموعات عمل خاصة.

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