تحليق مكثف للطيران الروسي فوق منطقة دونيتسك

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أفادت تقارير إعلامية، بأنّ تحليقًا مكثفًا شوهد للطيران الروسي فوق منطقة دونيتسك.

يأتي ذلك فيما قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إنه تم تخصيص 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بروفاري وغوتوميل وسلافيانسك.

وصرح مستشار الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، بأنّ أكثر من 2500 شخص من سكان مدينة ماريوبول قتلوا من جراء القصف الروسي.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.