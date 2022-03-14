رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرة «سكن لكل المصريين» ووحدات الإسكان المتوسط

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات الإسكان المتوسط، خلال ترؤسه لاجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية مشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة لتلبية مطالب المواطنين من مختلف شرائح الدخل فى الحصول على الوحدات السكنية، وأهمية ما تحدثه هذه المشروعات من انتعاشة اقتصادية، وتوفير لفرص العمل، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية للبرامج الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، و جودة التنفيذ.

وعرض وزير الإسكان، موقف وحدات منخفضى الدخل، التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، فى المدن الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ عددا ضخما من الوحدات ضمن المبادرة فى مختلف تلك المدن، وهناك وحدات يتم تسليمها تباعاً للمستحقين.

ولفت إلى أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمتابعة تنفيذ الوحدات بصورة دورية، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المبانى الخدمية، حتى يستفيد بها أصحاب الوحدات السكنية فى الوقت نفسه.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف حجز وحدات الإسكان المتوسط التى طرحتها الوزارة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مشروعات "سكن مصر ودار مصر وجنة"، حيث تمت الإشارة إلى الإقبال الكبير الذى شهده الحجز، وزيادة الوحدات التي طرحتها الوزارة للراغبين في الحجز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.