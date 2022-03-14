مستشار رئيس أوكرانيا: جولة المفاوضات الجديدة تبحث السلام ووقف إطلاق النار وسحب القوات فورا

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قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، إنّ جولة المفاوضات الجديدة ستبحث السلام ووقف إطلاق النار وسحب القوات فورًا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مستشار فولودمير زيلينسكي، قوله إنّ جولة المفاوضات الجديدة مع روسيا ستبحث أيضا الضمانات الأمنية.

وشدد على أن المواقف الأوكرانية خلال المفاوضات لم تتغير، مؤكدا أن المفاوضات ستكون صعبة مع روسيا رغم أنها تدرك ما أسماها "حماقة أعمالها العدائية".

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.