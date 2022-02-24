رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الاثنين، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يتوجه إلى محافظة أربيل على رأس وفد أمني رفيع المستوى للوقوف على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وذكرت المصادر، وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز)، أن "رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي يصل إلى إقليم كردستان، على رأس وفد رفيع يضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي، والدفاع جمعة عناد، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعددا آخر من المسؤولين، ويتم استقباله من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء سيجتمع مع المسؤولين في إقليم كردستان، ويتفقد المواقع التي تعرضت لأضرار بالغة إثر الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف أربيل أمس".