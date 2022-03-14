خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، يسعى الآلاف من المواطنين إلى معرفة الطريقة التى من خلالها يمكن تحديث أو تغيير البيانات الخاصة فى البطاقة، حيث يمكن ذلك الآن من خلال التوجه إلى إحدى مكاتب التموين بالإضافة إلى تقديم صورة من بيان الدخل الشامل.

تحديث بيانات بطاقة التموين

كانت وزارة التموين قد وجهت فى وقت لاحق شركة سمارت بضرورة وضع رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات التى يكون فيها رب الأسرة المسجل عليها قاصر، حيث يقوم الواصي بالتوجه إلى المديرية لطلب ضم القصر إلى بطاقته التموينية.

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تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين فى مصر حتى الآن، قد وصل لـ 64 مليون مواطن، وذلك وفقًا لآخر إحصائية صادرة، وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية من حين لآخر على إجراء عدد من التعديلات أو ما يتعلق بتحديث البيانات أو إضافة المواليد أو الزوجة.

اعرف الآن.. كيفية تحديث بطاقة التموين

هذا وكانت وزارة التموين قد أرسلت للعديد من حاملي بطافة التموين رسالة نصية مفادها ضرورة تحديث البيانات فى أسرع وقت، حيث أن الوقت النهائي للتغير سيكون فى الـ 25 من مارس المقبل.

ووفقًا لما يتعلق بطريقة تحديث بطاقة التموين، فقد أكدت الوزارة على ضرورة أن يتوجه كل صاحب بطاقة تموينية إلى المكتب التمويني التابع له، ومن ثم تقديم تقرير بمفردات المرتب من الجهة التابع لها، وذلك تجنبًا لحذف البطاقة نهائيًا، وعلى الفور سوف يتسلم المواطن استمارة لملء كافة البيانات الخاصة به، إلى جانب صورة من البطاقة.

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وللعلم فإن حصة الفرد من بطاقة التموين، هو حصوله على دعم نقدي مشروط قدره 50 جنيهًا فى صورة سلع غذائية مدرجة ضمن قائمة السلع التموينية، حيث تكون حصة الفرد من الخبز تبلغ 5 أرغفة يوميًا بواقع 150 رغيفًا فى الشهر الواحد.