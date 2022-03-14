وزير الدفاع الإيطالي: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يعني مواجهة روسيا وهذا غير وارد

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قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري حساباته على رهان خاسر، وذلك من خلال الحرب على أوكرانيا.

ونقلت قناة "العربية" عن الوزير الإيطالي قوله اليوم الاثنين، إنّ بلاده تأمل في حل الأزمة عن طريق "الدبلوماسية".

وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى أن فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يعني مواجهة روسيا، وهو أمر وصفه بأنه غير وارد.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.