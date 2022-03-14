بابا الفاتيكان يدعو لوقف الحرب في أوكرانيا

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مرة أخرى لوقف الحرب في أوكرانيا، قائلا: "باسم الله أوقفوا هذه المذبحة!".

جاء ذلك بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن المدينة التي تحمل اسمها ماريوبول أصبحت مدينة شهيدة للحرب المروعة التي تعصف بأوكرانيا، إزاء همجية قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل، ولا توجد أسباب استراتيجية تُصدَّق، موضحة أنه يجب فقط إيقاف العدوان المسلح غير المقبول، قبل أن يحوِّل المدن إلى مقابر .

وقال: "أضم صوتي إلى صوت الناس العاديين، الذين يتوسلون من أجل إنهاء الحرب، باسم الله اصغوا لصراخ المتألمين وأوقفوا القصف والهجمات! ركزوا بشكل حقيقي وحاسم على المفاوضات، وعلى ممرات إنسانية فعالة وآمنة، باسم الله أسألكم: أوقفوا هذه المذبحة!".

وحث البابا فرانسيس، على استقبال العديد من اللاجئين الذين يحضر فيهم المسيح، موجها الشكر على شبكة التضامن الكبيرة التي تم تشكيلها، مطالبا من جميع الجماعات الأبرشية والرهبانيّة زيادة أوقات الصلاة من أجل السلام.