وزير التموين يدعو المواطنين بعدم التكالب على الشراء: جميع السلع متوفرة والمخزونات آمنة

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.

وأشار المصيلحي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، على هامش افتتاح معرض"أهلا رمضان" المقام بقاعة المؤتمرات في الفترة من 16 إلى 21 مارس بمشاركة 126 عارضا - إلى أن احتياطي القمح يكفي 3.3 شهرا وسيبدأ الموسم الجديد في منتصف أبريل المقبل، واحتياطي الزيت يكفي 5 أشهر،

كما أن احتياطي السكر يكفي 3 أشهر ومازال موسمي حصاد وتوريد محصولي البنجر والقصب لإنتاج السكر مستمرا.

وأوضح المصيلحي أن احتياطي الأرز التمويني يكفي 3.3 شهر، لافتا إلى أنه تم استيراد كميات قبل شهر رمضان لتحقيق التوازن في السوق حيث تم التعاقد على كميات من الأرز الهندي لطرحه بالمنافذ خلال شهر رمضان كما سيتم استيراد كميات آخرى لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على ضبط أسعار الأرز وعدم المبالغة فيها، منوها بأن متوسط أسعار الأرز يتراوح من 22 إلى 24 جنيها للكيلو وسعر 26 جنيها للأنواع الفاخرة.

وفيما يتعلق بالدواجن أكد المصيلحي أنه يتم طرح الدواجن المبردة بسعر 65 جنيها للكيلو، فيما يتم طرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 165 جنيها للكيلو، وسعر كيلو اللحوم البلدي بسعر يتراوح من 180 إلى 190 جنيها للكيلو، فيما يطرح سعر كيلو البلدي الفاخر بسعر 220 جنيها.

وأكد وزير التموين توافر جميع أنواع السلع الاساسية بكافة المنافذ حيث ان الدولة أقامت نحو 550 شادرا "اهلا رمضان" على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى توفير 104 سيارات متنقلة للوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجا.

وأشار المصيلحي إلى مشاركة أكثر من 1500 موقع بالسلاسل التجارية تحت مسمى "أهلا رمضان" لعرض السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت ولحوم ودواجن و بيض وخضروات بأسعار متميزة وجودة عالية.

وأكد أن التضخم في الأسعار الحالي ليس كله داخليا إنما 80% منه خارجي، منوها بأن أسعار الزيت عالميا شهدت ارتفاعا في الأسعار من 750 دولار إلى 1370 دولار ثم إلى 1700 دولار للطن.

وأردف أنه بالرغم من زيادة أسعار القمح عالميا إلا أن بعض المنتجين المحليين حافظوا على أسعار كيلو المكرونة عند مستوى تتراوح من 15 إلى 16 جنيها.

ودعا المصليحي المواطنين إلى عدم التكالب على الشراء خاصة وأن جميع السلع متوفرة والمخزونات آمنة.

من جانب آخر فيما يتعلق بمنظومة كارت الخبز الذكي لغير حاملي البطاقة التموينية قال المصيلحي إن الوقت غير مناسب حاليا للتطبيق، خاصة أن شهر رمضان يشهد تراجعا في معدلات استهلاك الخبز.

وأضاف أنه تأجيل التطبيق لتوفير أكبر قدر من التأمين للشبكة المالية.