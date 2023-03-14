زاهي حواس: اكتشاف الحجرة الأصلية للملك خوفو سيهز العالم كله

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن اكتشاف الحجرة الأصلية للملك خوفو سيهز العالم كله، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة، ساهمت في البوح عن أسرار من هرم الملك خوفو.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن العديد من الأسرار داخل هرم خوفو لم تكتشف بعد، قائلًا إن الهرم به فتحات لإخفاء أشياء محددة.

وأكمل: «نحن أمام هرم مهم به أسرار، واكتشاف الحجرة الأصلية للملك خوفو سيهز العالم كله»، منوهًا أن «كل ما كتب عن لعنة الفراعنة ليس له أساس من الصحة».

وعلق على اكتشاف ممر سري داخل الهرم الأكبر، قائلا: «خوفو هرم فريد من نوعه، وفيه حاجات مش موجودة في باقي الأهرامات».

ونوه أن الحجرة الاصلية للملك خوفو لم يتم العثور عليها حتى الآن، لافتًا إلى أن مصر بها 9 أهرامات تعود إلى عصر الأسرة الرابعة فقط من عهد خوفو وسنفرو.

وأوضح أن هرمي خوفو و سنفرو كشفوا عن أسرار كثيرة للفراعنة، قائلًا إن «طول الممر السري داخل الهرم خوفو 9 أمتار».

وأشار إلى أن مصر حصلت على دعاية بملايين الدولارات بسبب اكتشاف هذا الممر، متمنيا ترجمة كتابه الجديد باللغة العربية لأنه يشرح كل ما يريد أي شخص معرفته عن الأهرامات.