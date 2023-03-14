أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، عن استحداث بطولة جديدة بين أندية العالم بعد تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها القديم بداية من عام 2024.

وأوضح فيفا في بيانه عن شكل جديد لنظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2024، لتصبح نسخة 2023 من كأس العالم للأندية هي الأخير بشكلها الحالي.

وأشار الفيفا إلى أنه نظرا لطلب الاتحادات القارية مشاركة أبطال قارتهم في بطولة دولية بين بعضهم البعض كحافز لهم، قرر فيفا استحداث بطولة بينهم، اعتبارا من عام 2024 ستتواجد بطولة جديد وهي مسابقة الأندية السنوية وستضم هذه المسابقة أبطال مسابقات الأندية الرئيسية في جميع الاتحادات القارية عدا أوروبا.

ومن المقرر أن تختتم البطولة بنهائي يتم لعبه في مكان محايد، بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز في التصفيات بين القارات.