نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز منشأة القناطر، حيث شملت جولة النائب تفقد الشوارع الخلفية بمجلس المدينة تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

جاء ذلك، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير والرصف بطريق برقاش الخطاطبة، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، والموقف التنفيذي لمشروع محطة مياه الشرب بمدينة منشأة القناطر، وخطوط المياه بطريق المناشي الخطاطبة، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال تجارب تشغيل المحطة ودخولها الخدمة.

وتفقد نائب المحافظ، أيضا أعمال التوسعة والرصف بطريق طراد النيل بمركز أوسيم، موجهًا بتذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والرصف، والالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة، والقضاء على الزحام المروري وتسهيل حركة المرور على الطريق.