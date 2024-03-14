مسئولون أمريكيون: واشنطن قد تدعم عملية إسرائيلية محدودة في رفح

قال مسئولون أمريكيون كبار لنظرائهم الإسرائيليين، إن إدارة الرئيس جو بايدن، قد تدعم عملية محدودة تشنها إسرائيل لملاحقة أهداف حركة «حماس» ذات القيمة العالية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، طالما تجنبت تل أبيب غزواً واسع النطاق قد يُحدث صدعاً في التحالف بين البلدين، وفق صحيفة «بوليتيكو».

وبحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار، نقلت الصحيفة عن 4 مسئولين أمريكيين قولهم، في محادثات خاصة، أن كبار مسئولي إدارة بايدن ألمحوا إلى إسرائيل بأنهم قد يدعمون خطة أقرب إلى عمليات «مكافحة الإرهاب» من الحرب الشاملة.

ولفت المسئولون إلى أن ذلك سيقلل من عدد الضحايا بين المدنيين ويقضي على صفوف «حماس»، ويتجنب المشاهد التي أدت إلى توتر الرأي العام بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة وطريقة تعامل بايدن معها.

فيما ذكر مسئول إسرائيلي، طلب عدم كشف هويته، أنه «لا يوجد شك في أن القوات الإسرائيلية ستشن في مرحلة ما عملية من هذا القبيل»، زاعمًا: «في نهاية المطاف، لا يمكننا الفوز في هذه الحرب دون هزيمة كتائب حماس في رفح».

وتُشكّل رفح الملاذ الأخير للفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي المستمر في أماكن أخرى من قطاع غزة، ما أطلق تحذيرات دولية من خطر وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي يتكدس فيها النازحون في مخيمات مترامية الأطراف، وملاجئ تديرها الأمم المتحدة.

وعلى الجانب الآخر، يشكك بعض أعضاء الفريق الرئيسي بفريق بايدن في شن إسرائيل عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة قريباً.

وفي هذا الصدد، قال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»: «سيتعين عليهم القيام بإعادة تمركز القوات، وهذا لم يحدث»، مضيفاً إن الأمر ليس وشيكاً.

وقال المسئول إن عدم اتخاذ أي إجراء هو علامة على أن إسرائيل تأخذ التحذيرات الأمريكية بعين الاعتبار.

في حين أكد مسئولون تحدثت إليهم «بوليتيكو» أن خطط إسرائيل يمكن أن تتغير في أي وقت، رافضين القول على وجه اليقين إن إسرائيل لن تشن في نهاية المطاف عملية أكبر، ربما بسبب التغييرات في البيئة السياسية في البلاد.

وأكدت الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة أن تصريح بايدن بشأن «الخطوط الحمراء» لم يكن نهائياً.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء: "«وقفنا هو أن عملية عسكرية في رفح لا تحمي المدنيين، وتقطع الإمدادات الرئيسية للمساعدات الإنسانية، وتضع ضغطاً على الحدود بين مصر وإسرائيل. ليست شيئاً يمكن أن ندعمه».