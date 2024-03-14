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ينتظر عشاق كرة القدم معرفة مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-2024.

حامل اللقب مانشستر سيتي وريال مدريد الأكثر تتويجًا باللقب كانوا أول الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي ثم أعقبهم برشلونة وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وأرسنال.

وتقام مراسم قرعة الدور ربع النهائي ظهر يوم الجمعة المقبلة الموافق 15 من شهر مارس الجاري في مدينة زيوريخ السويسرية.

مواجهات الدور ربع النهائي من دوري الأبطال يقام الذهاب يومي 9 و10 أبريل المقبل بينما تقام مباريات الإياب يومي 16 و 17 أبريل.

بينما تقام مباريات الدور نصف النهائي يومي 30 أبريل و 1 مايو على أن تقام مواجهات الإياب يومي 7 و 8 مايو.

المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا تقام على ملعب ويمبلي الشهير يوم 1 يونيو المقبل.

يتم بث قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قناة beIN Sports News المفتوحة.

كما يمكن مشاهدة البث عبر الإنترنت على الحساب الرسمي لشبكة قنوات بي إن سبورتس على "يوتيوب" والمنصات الرسمية لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".