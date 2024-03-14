أحمد الوصيف: الغرف السياحية انتهت من تنقية جداولها تمهيدا لإجراء الانتخابات

اتحاد الغرف السياحية يشكل لجان للفصل في اعتراضات الغير مدرجين بالجداول

أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الغرف السياحية الخمس "الشركات – المنشآت والمطاعم السياحية – الفنادق- الغوص والانشطة البحرية – العاديات السياحية" أخطرت الاتحاد أنها انتهت من تنقية الجدول العام لكل غرفة والمتضمن أسماء المنشآت الأعضاء التي لها الحق في حضور أعمال الجمعيات العمومية للغرف الخمس.

وقامت كل غرفة بعرض الجداول النهائية بمقرها وفقا لما نص عليه قرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

يأتي ذلك في إطار الإعداد لعموميات الغرف السياحية والعملية الانتخابية لمجالس إداراتها.

وأضاف الوصيف في تصريحات صحفية أن الاتحاد أصدر القرارات الخاصة بتشكيل لجان الفصل فى الاعتراضات على جداول القيد العام التي قد ترد للاتحاد من المنشآت أعضاء كل غرفة وفقا للائحة التنفيذية المذكورة، حيث تختص اللجنة وفقا للقرارات الصادرة بالفصل فى الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

كما نصت القرارات الصادرة في هذا الشأن على أن تبدأ اللجنة أعمالها بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية اعتبارا من الخميس الموافق ٢١ الشهر الجاري في تلقى الإعتراضات ولمدة خمسة أيام تنتهى يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس، وتفصل اللجنة فى كل اعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه وتخطر به المنشآة المعترضة.