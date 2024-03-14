نتنياهو: ضغوط قطر على حماس تطور إيجابي في مسار المفاوضات

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن تفاؤله بشأن تغير موقف قطر وتأثيره الإيجابي على العملية الجارية للتوصل إلى حل لما يجري فى قطاع غزة.



وبحسب موقع "آى 24" الإسرائيلي، أشار نتنياهو إلى "تأثير الضغوط الدولية، وخاصة القطرية، على حماس".



وقال نتنياهو: "بدأت قطر تمارس ضغوطًا ملموسة على حماس، بما في ذلك تهديدات بطردهم وحرمانهم من الدعم المالي". وأكد أن هذه الضغوط بدأت تؤتي ثمارها وتعتبر تطورًا إيجابيًا في مسار المفاوضات.



وأكد نتنياهو التزامه بإعادة جميع المختطفين والمفقودين، مشيرًا إلى استعداده للمضي قدمًا حتى في حال كانت المفاوضات تتطلب عدة مراحل.



وبحسب موقع"آى 24" الإسرائيلي، ناقش نتنياهو في اجتماع اليوم في كيريا بتل أبيب، بممثلي عائلات المختطفين والمفقودين، التطورات الأخيرة في المفاوضات مع حماس.



وخلال اللقاء، أشار نتنياهو إلى أن حماس لا تزال تطرح مطالب غير مقبولة وأن هناك ترددًا من جانبهم في التقدم بالمفاوضات.



وأضاف أن الهدف من وراء مواقفهم قد يكون إشعال فتيل التوتر في المنطقة، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.



وفي ختام اللقاء، شدد نتنياهو على رغبته الصادقة في التوصل إلى صفقة تضمن عودة المختطفين، مردفًا أن أي ادعاءات بعكس ذلك هي محض افتراء.