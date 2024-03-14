قصور الثقافة تقدم ورشا حرفية متنوعة وعروضا موسيقية ومسابقة إنشاد ديني

ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، للجمهور بعدد من المواقع المركزية بالقاهرة، ومن بين هذه المواقع قصر ثقافة روض الفرج.

يشهد القصر يوميا في الثامنة مساء في الفترة من الإثنين 8 حتى الأربعاء 17 رمضان عددا من الورش الفنية للأطفال تتضمن ورش "فانوس رمضان، جداريات، كروت معايدة، ميداليات، مجسمات صغيرة، مطويات، لوحات من الفن الشعبي، مجسمات ثلاثية الأبعاد، طباعة ستنسل، ورش رسم".

كما تقدم مجموعة كبيرة من الورش الحرفية والتراثية للجمهور ورواد القصر في مجال "الخزف والفخار، الخيامية، السجاد، الكليم، الحصير، الخرز، المرسم، المكرمية، الإكسسوارات"، بالإضافة إلي ورش الحكي والألعاب الشعبية.

بجانب ذلك يقام معرض لمنتجات الحرف التراثية لإدارات الهيئة وتتضمن منتجات "الطرق على النحاس، الديكوباج، إعادة التدوير، جريد، حرص نخيل، أركت، ورق، خيامية، حلي، فنون تشكيلية، زجاج معشق، أرابيسك، خرز".

كما تشهد الفعاليات عروض أفلام يومية منها "فيلم تسجيلي عن نصر العاشر من رمضان، بطولات وتضحيات رجال صدقوا، الممر، الخلية".

الورش الفنية والحرفية تقدم ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والإدارات العامة التابعة لها ثقافة الشباب والعمال، ثقافة الطفل، ثقافة المرأة، ثقافة القرية، القصور المتخصصة، ويشرف على تنفيذ الفعاليات أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال.

وفي برنامج العروض الفنية بالقصر تقام يوميا في التاسعة مساء عدة عروض فنية تستهل الفعاليات بتقديم عدد من العروض الفنية، بدءا من غدا الخميس 4 رمضان بعرض فني لفرقتي كورال الجيزة، والتنورة التراثية، ويشهد يوم 5 رمضان عرضا فنيا لفرقة قنا للإنشاد الديني، ويوم 6 تدشن مسابقة الإنشاد الديني بعروض فنية لفرق "الشرقية، وقنا، وبنها"، ويوم 7 رمضان عروض فنية لفرق "بورسعيد، والقوصية، وتمي الأمديد".

أما يوم 8 رمضان فتقام عرض فنية لفرق "الفيوم، التل الكبير، قاطية" للإنشاد، ويتضمن 9 رمضان عروضا لفرق "البحيرة، السباعية، سوهاج" للإنشاد، وتختتم عروض المسابقة يوم 10 رمضان بعرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الديني بالتزامن مع احتفالات ذكرى نصر العاشر من رمضان.

ويشهد يوم 11 رمضان عرضا فنيا لفرقة سوهاج للموسيقى العربية، ويوم 12 رمضان يقام عرض فني لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، ويتضمن يوم 13 رمضان عرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، كما يقام عرض فني لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية يوم 14 رمضان، ويوم 15 رمضان يقام عرض فني لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية، ويوم 16 رمضان عرض فني لفرقة قنا للموسيقى العربية، وتختتم العروض الفنية يوم 17 رمضان بعرض فني لفرقة النيل للموسيقى العربية.

العروض الفنية تقام بإشراف الإداراة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم من خلال الإدارات التابعة الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، والإدارة العامة للموسيقى. وتقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

وتنظم هيئة قصور الثقافة، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، حيث يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وتنطلق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، في مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة وهي القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية.